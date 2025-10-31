Arsenal, Arteta'nın çok istediği yıldız için PSG ile masaya oturdu

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Paris Saint-Germain’in yıldız orta saha oyuncusu Fabian Ruiz’i kadrosuna katmayı çok istiyor. İngiliz basınına göre, Arsenal sportif direktörü Andrea Berta, Ocak transfer dönemi öncesinde İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile ilk temasları gerçekleştirdi.

Premier League lideri Arsenal, bu sezon tüm turnuvalarda yalnızca üç gol yiyerek Avrupa’nın beş büyük ligi içinde en sağlam savunma istatistiğine sahip takım konumunda. Arteta’nın ekibi aynı zamanda sabit vuruşlardan attığı 11 golle İngiltere’nin en üretken takımı durumunda.

Bazı eleştirmenler Arsenal’in “sıkıcı” oyun tarzını eleştiriyor olsa da, Arteta bu eleştirileri dikkate almıyor. Zira Gunners, 22 yıl aradan sonra Premier League şampiyonluğuna oldukça yakın görünüyor. Newcastle deplasmanında alınan 2-1’lik dramatik galibiyetten bu yana Arsenal, tüm kulvarlarda kalesinde gol görmedi.

Savunma güçlendi, orta sahaya takviye gündemde

Yaz döneminde kadroya katılan Cristhian Mosquera ve Piero Hincapie, William Saliba ve Gabriel Magalhaes ikilisinin olası sakatlıklarında güçlü alternatifler oluşturdu. Ancak Arsenal orta sahası için aynı güvence geçerli değil. Declan Rice, Martin Zubimendi veya Mikel Merino’nun olası bir sakatlığı, Arteta’nın planlarını ciddi biçimde zorlayabilir.

Bu noktada Arsenal yönetimi, PSG forması giyen Fabian Ruiz’i radarına aldı. İspanya basınına göre Andrea Berta, Ruiz’in transferi için Paris ekibiyle “ön görüşmelere” başladı.

Arteta’nın hayali: Fabian Ruiz

Geçtiğimiz sezon Luis Enrique’nin üçlü kupa kazanan PSG kadrosunun kilit ismi olan Fabian Ruiz, 61 maçta 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid’e karşı attığı iki golle PSG’yi finale taşımıştı. Bu sezon da düzenli olarak forma giyen Ruiz, kasık sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan uzak kaldı.

Mikel Arteta’nın, 29 yaşındaki İspanyol orta sahayı transfer etmeyi “hayal ettiği” belirtiliyor. Ruiz’in PSG ile sözleşmesinin iki yıl içinde sona erecek olması, transferin ekonomik açıdan da mümkün hale gelmesini sağlıyor. Paris kulübü, oyuncu için yaklaşık 44 milyon euro talep ediyor.

PSG Ruiz’i bırakmak istemiyor

Luis Enrique ise kilit oyuncusunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Şubat ayında yaptığı açıklamada, “Onun performanslarından gerçekten çok memnunum. Eleştirildiği dönemler oldu ama benim en iyi orta saha oyuncusum. Takım arkadaşlarıyla uyumlu, hatlar arasında iyi oynuyor ve güçlü bir şutu var. Avrupa Şampiyonası’nın en iyi oyuncusuydu, onu Dünya Kupası’na götürmemek benim hatamdı” ifadelerini kullanmıştı.

Fabian Ruiz; defansif orta saha, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Bu çok yönlülük, onu Arteta’nın taktik yapısına mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilecek bir hedef haline getiriyor. Ancak transferin gerçekleşmesi, Ruiz’in PSG’deki geleceğiyle ilgili vereceği karara bağlı olacak.