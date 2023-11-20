Arsenal 34 milyon sterline transfer ettiği Fabio Vieira’yı Marsilya’ya gönderebilir

Arsenal’de bu sezon rotasyonda geriye düşen Portekizli yıldız Ocak ayında Ligue 1 yolunu tutabilir.

Arsenal’in bu sezon fazla forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Fabio Vieira’yı Ocak ayında kiralamayı düşündüğü öne sürüldü. Kış transfer döneminde önemli takviyeler yapması beklenen Londra ekibinin bu transferleri finanse edebilmek için fazla süre almayan bazı isimlerle yolları ayırmayı planladığı ve Vieira’nın da bu isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Vieira 2022 yazında Porto'dan 34 milyon sterline transfer edildiğinden bu yana istikrar yakalamakta zorlanmıştı. Portekizli yıldızın ilk sezonunda orta sahada Martin Odegaard ve Granit Xhaka gibi isimler tercih edilirken, Kai Havertz'in gelişi bu dönemki ilerleyişini durdurdu.

Marsilya ilgi gösteriyor

Sezona olumlu bir başlangıç yapan Vieira, geçtiğimiz hafta sonu Arsenal'in Burnley karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet sırasında yaptığı kötü müdahale nedeniyle oyundan atıldı.

Fransız ekibi Marsilya hücuma dönük orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Ancak bir bu transfere ilişkin gelişmelerin yönetim kurulundaki değişikliklere bağlı olabileceği biliniyor. Fabrizio Romano'ya göre Marsilya'nın yeni sportif direktörü Mehdi Benatia, Vieira ile sözleşme imzalayıp imzalamama konusunda son kararı verecek kişi olacak ancak Arsenal henüz oyuncunun durumuna ilişkin net kararını vermiş değil.