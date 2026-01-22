Arsenal 16 yaşındaki yıldızın transferi için görüşmelere başladı

Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Arsenal, Hertha Berlin forması giyen 16 yaşındaki Kennet Eichhorn’un menajeriyle aktif görüşmeler yürütüyor. Görüşmeleri kulübün futbol direktörü Andrea Berta yönetiyor.

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen bu sezon Avrupa’da dikkat çeken isimlerden biri olan Eichhorn, Hertha Berlin’in Bundesliga 2’de mücadele ettiği sezonda tüm kulvarlarda toplam 14 maçta forma giydi. Genç yaşına rağmen A takım seviyesinde düzenli süre alması, Avrupa devlerinin radarına girmesini sağladı.

Arsenal genç yeteneklere yöneliyor

Ocak transfer döneminde Arsenal’in, ilk takım için yıldız transferlerden ziyade yüksek potansiyelli genç oyunculara odaklanması bekleniyor. Mikel Arteta yönetimindeki Kuzey Londra ekibi, Premier League’de liderlik koltuğunda otururken aynı zamanda ligin en geniş kadro derinliklerinden birine sahip.

The Brief’e göre, Gunners cephesi Eichhorn’un temsilcileriyle ciddi temaslar halinde. Ancak şu ana kadar Hertha Berlin’e resmi bir teklif sunulmuş değil.

16 yaşındaki Alman yetenekle Bayern Münih’in de ilgilendiği belirtiliyor. Eichhorn’un sözleşmesinde yaklaşık 13 milyon euro seviyesinde bir serbest kalma bedeli bulunduğu ifade ediliyor. Bu rakam yaşına göre yüksek görünse de, gelişimini sürdürmesi halinde uzun vadede makul bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

İlk 11 ihtimali zor

Eichhorn şu anda Hertha Berlin A takımında düzenli olarak forma giyse de, Arsenal’e transfer olması halinde ilk etapta A takımda süre alması sürpriz olur. Genç oyuncunun, kariyerinin bir sonraki adımıyla ilgili karar verirken bu durumu da dikkate alacağı belirtiliyor.

Yetenek avcısı Jacek Kulig tarafından “özel” olarak tanımlanan Eichhorn, Andrea Berta’nın Arsenal’e kazandırmak istediği bir sonraki heyecan verici genç yetenek olabilir. Arsenal’in mevcut formu ve kadro yapısı göz önüne alındığında, kulübün kısa vadeli ihtiyaçlardan çok uzun vadeli potansiyellere yönelmesi dikkat çekiyor.