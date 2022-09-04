Rus futbolcuların transferine yönelik yönetmelikler nedeniyle Dinamo Moskova'da kalan Arsen Zakharyan, Chelsea'ye gitmek istiyor.

Dinamo Moskova'nın orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan yaz aylarında Chelsea'den teklif aldığını ancak bu dönemde gerçekleşmeyen transferinin Ocak ayında gerçekleşebileceğini söyledi. Rus ekibi transferin kendi kontrollerinin dışındaki teknik bir nedenden dolayı gerçekleşmediğini açıklarken, Zakharyan Sport-Express'e verdiği demeçte bu transfer için hala ümitli olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Bir teklif vardı ama olmadı. Muhtemelen gerçekleşmeme nedenini biliyorsunuz. Chelsea'yi nasıl reddebilirim ki? Tabii ki gitmek isterdim. Umarım her şey yoluna girer ve belki Ocak ayında bu transfer gerçekleşir"

Chelsea yaz aylarında Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling, Marc Cucurella, Wesley Fofana ve Kalidou Koulibaly gibi oyuncuları kadrosuna katarak, dikkat çekici bir transfer dönemi geçirmişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rus oyuncuların transferlerine ilişkin yönetmelikler bu transferin önüne geçerken, Londra ekibinin Ocak ayında yeniden açılacak transfer döneminde 19 yaşındaki oyuncu için bir kez daha istekli olup olmayacağını zaman gösterecek.