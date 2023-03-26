Andy Cole, Manchester United'a Harry Kane yerine Victor Osimhen'i transfer etmesi konusunda tavsiyede bulundu.

NE OLDU? Kırmızı Şeytanlar, bir kez daha kendisini kanıtlamış bir golcü arayışına girmiş durumda. Erik ten Hag'ın ekibinin, kendilerini bir üst seviyeye çıkarması için Old Trafford'da golcü bir 9 numaraya ihtiyaç olduğu açık. Ezeli rakipleri Manchester City, Norveçli yıldız Haaland'ın bu sezon 42 gol atmasıyla kendisine bu amaca uygun birini buldu. United'ın eski yıldızı Andy Cole da kulübün bir sonraki transfer döneminde benzer bir anlaşmayı yapması gerektiğine inanıyor ve Kane yerine Osimhen'i tercih ediyor.

NE SÖYLENDİ? United efsanesi, King Casino Bonus'a verdiği demeçte United'ın yazın yapması gereken hamleyi söyledi: "Harry Kane gelecek sezon 30 yaşında olacak. Victor Osimhen ise şu anda 24 yaşında. Ayrıca Osimhen bu yaşta şimdiden çok şey yaptı. İtalyan futbolu zordur. Premier Lig'e uyum sağlayabileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Manchester United, 24 yaşındaki veya 30 yaşındaki bir oyuncu için 100 milyon sterlin ödemek istiyorsa, buna uzun vadede bakmalı. Manchester United'ın Kane'den alabileceği tek değer, takıma Premier Lig'i kazandırabilmesidir. Ancak Osimhen, Erling Haaland ile neredeyse aynı yaşta ve şu anda neler yaptığına bakın. Haaland, Manchester City'de dört yıl daha kalırsa, değeri hâlâ 100 milyon sterlin veya daha fazla olacak.

"Maalesef futbolda herkes anında başarı ister ama bu, kulübün parlak bir geleceğini garanti etmez. Manchester City'ye bakın, hemen başarı elde edemediler ancak Pep Guardiola'nın getirdiği oyuncular her zaman gençti ve gerekirse onları makul bir fiyata satabilirlerdi. Bence Manchester United'ın yapması gereken de bu. Çünkü birçok saçma sapan ve komik ücretlerle transfer yaptılar. Bir daha bu tarzda transferler yapmayı göze alamayacaklarını düşünüyorum."

BÜYÜK RESİM: United bu yaz resmî teklifler vermeye karar verirse ne Kane ne de Osimhen ucuza gelmeyecek. Kırmızı Şeytanlar'ın, kendisini bir üst seviyeye çıkarabilmesi için yine çok para harcaması gerekebilir.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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SIRADA NE VAR? Nijeryalı millî yıldız Osimhen, bu sezon Serie A lideri Napoli için 25 gol atarken, Kane ise Tottenham'da 23 gol kaydetti. Kane, Tottenham'da için Premier Lig'de tüm zamanların en skorer ismi oldu.