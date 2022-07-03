Arjantinli yıldızın yeni sezonda giyeceği forma henüz netleşmezken, en doğru adresin neresi olacağına dair tartışmalar da sürüyor.

Juventus'tan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmayan ve adı Milan ile Inter gibi takımlarla anılan Paulo Dybala'nın transfer sürecine İtalyan futbolunun efsane teknik direktörü Arrigo Sacchi de dahil oldu. Sacchi, Arjantinli futbolcu için Milan'ın Inter'e nispeten daha iyi bir seçenek olduğunu ve Dybala'nın Milan'ı tercih etmesi gerektiğini belirtti.

Dybala'yı geçtiğimiz yıllarda şimdilerde Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri ile birlikte Milan yönetimine önerdiğini ancak kırmızı-siyahlı kulübü yönetenlerin her iki ismi de tercih etmediğini aktaran Sacchi, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Milan'ın Dybala'yı bu defa kaçırmaması gerektiğini ve yıldız oyuncunun takıma büyük bir güç katacağını söyledi.

Ne söylendi?

"Onu yıllar önce eski başkan Silvio Berlusconi'ye tavsiye ettim. Sarri ve Dybala'nın yükselen yetenekler olduğunu ve onları Milan bünyesine katması gerektiğini söyledim ama Berlusconi bu konuda hiçbir şey yapmadı. Dybala'nın kendisini Milan'da çok daha rahat bulacağına inanıyorum. Milan zaten derin bir forvetle oynamaya alımış durumda. Yine de Dybala'nın kendini sürekli boşa çıkartmaya ve takımla birlikte prese katılmaya alışması gerekecek. Modern futbolda her şey hareketle ilgili"

Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla 29 Serie A karşılaşmasında 10 gol atan 28 yaşındaki Dybala yıllık ücret konusunda Juventus yönetimiyle anlaşamayınca takımdan ayrılmaya karar vermişti. İtalya'da ilk olarak Palermo forması giyen deneyimli oyuncu, Avrupa'daki kariyerinde sadece bu iki takımın formasını giydi ve İtalya dışına çıkmadı.

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Birkaç hafta önce Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile de adı anılan Dybala'nın önümüzdeki günlerde Inter ya da Milan arasında bir tercih yapması bekleniyor. Öte yandan Milan'ın Dybala'nın yanı sıra Nicolo Zanilo, Marco Asensio ve Renato Sanches gibi isimlere de ilgi duyduğu öne sürülüyor.

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