TFF'den yeni proje: Maçlardan önce konser düzenlenecek

Türkiye Futbol Federasyonu, kadın ve çocukları tribünlere çekmek için bazı yeniliklere imza atıyor.

Mehmet Büyükekşi, yeni dönemde federasyonun karşılaşmalardan önce sanatçılarla konser düzenleyeceğini açıkladı.

2022/23 sezonunda kadın ve çocukları tribünlere çekmeyi amaçladıklarını belirten Büyükekşi, futbol sahalarındaki çirkin ve kötü tezahüratın önüne geçeceklerini söyledi.

TFF'nin yeni başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında yeni kararları anlattı.

Mehmet Büyükekşi ne söyledi?

TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2022-2023 sezonunda gençlerimizi, kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı futbol sahalarına davet edeceğiz."

"Bunun için de maçlardan önce federasyonumuz özellikle önemli sanatçılarla konserler düzenleyecek. Böylece sporun dostluk, barış, kardeşlik ve fair-play olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz."

"99 yılda TFF'de hiç kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Şimdi 2 kadın yöneticimiz var. Kadının olduğu yerde her zaman dostluk, saygı ve sevgi var."

"Statlarımıza ne kadar çok kadın seyirci ve anne getirebilirsek, şiddet ve kötü tezahüratı o kadar önleriz. İnşallah bu sezon çok farklı olacak."

İlk konseri kim verecek?

Sezon öncesi belirlenecek sanatçılar özellikle Anadolu'daki karşılaşmalar öncesinde konser verecekler.

İlk konser ise 4 Temmuz Pazartesi günü, Süper Lig fikstür çekimi öncesinde.

TFF'nin kadın ve çocukları tribünlere çekmek için yeni bir projesi kapsamında Göksel, fikstür çekimi öncesi ilk konseri verecek.

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