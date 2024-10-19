Luis de la Fuente, Martin Zubimendi'yi "dünyanın en iyi ikinci ön libero oyuncusu" olarak nitelendirerek Liverpool'a darbe vurdu.

Zubimendi, yeni Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un ilk yaz transferi olmanın eşiğindeydi. Ağustos ayında 51 milyon poundluk serbest kalma maddesi aktive edildiğinde, mevcut kulübü Real Sociedad çaresiz kaldı. Ancak Zubimendi, Merseyside ekibini acımasız bir şekilde reddetti ve 12 yaşından beri parçası olduğu kulüpte kalmayı tercih etti.

Slot’un dikkati, o noktadan sonra 12.5 milyon pounda alınan kanat oyuncusu Federico Chiesa'ya ve Alisson Becker halefi Giorgi Mamardashvili'ye kaydı. İspanya'nın Sırbistan maçı öncesinde konuşan De la Fuente, yıldız orta saha oyuncusuna övgüler yağdırdı.

De la Fuente'den övgü

İspanya'nın Avrupa şampiyonu teknik direktörü De La Fuente oyuncusunu överken, dünyanın en iyi ikinci orta saha oyuncusu olduğunu belirtti:

"Ben daha önce de söyledim, benim için Martin, Rodri'den sonra dünyanın en iyi ikinci oyuncusu. Bu iki oyuncuya sahip olduğumuz için inanılmaz şanslıyız. Onları dünyanın en iyi oyuncuları olarak görüyorum. Ancak burada olan başka harika oyuncularımız da var"

Ülkesinde kalmak istedi

Zubimendi, Liverpool'u reddetme sebebi olarak memleketine olan sevgisini gösterdi ve bu karardan pişmanlık duymadığını dile getirdi. Geçen ay yaptığı açıklamada, Zubimendi şunları söyledi: "Çok fazla gürültü olduğu doğru. Rahatsız edici anlar yaşadım. Benim için en iyi şey burada kalmaktı ve huzurlu bir şekilde mutluydum. Elbette pişman değilim. Sezonun başındaki dört ya da beş maçtan sonra pişman olamam. Kararımı içimden verdim. Yapmam gereken en iyi şeyin bu olduğunu düşündüm"

Liverpool yeni isimlere yöneldi

Liverpool Zubimendi'yi kaçırmış olmasına rağmen, İngiliz kulüpleri tekrar devreye girebilir. Manchester City'den Rodri, bir ACL yırtığı nedeniyle sezonu kapatırken, Zubimendi için Ocak ayında yeniden Ada ihtimali doğabilir.

Liverpool ise bu süreçte iyi bir performans sergiledi. Slot, Ryan Gravenberch’in orta sahada baskın bir performans sergilediğini gördü. Kaçan transfer hakkında konuşan Liverpool teknik direktörü, "Artık Zubimendi hakkında konuşmanın bir anlamı yok çünkü Real Sociedad'da kaldı ve biz yolumuza devam ettik, Ryan'dan gerçekten memnunuz. Kendine güven dolu bir Ryan görüyorsunuz ve bu, genellikle iyi performanslar sergilemek, takım arkadaşlarına güvenmek ve bu seviyede ne yapmanız gerektiğini bilmekle ilgili" dedi.