Bologna, daha önce Arnautovic'i bırakmak istememişti.

NELER OLDU? Manchester United, yaz transfer döneminde, daha önce West Ham forması giymiş ve Çin'den sonra Avrupa futboluna dönüp Serie A'da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan Marko Arnautović ile ilgilenmişti.

Ancak 33 yaşındaki yıldızın United'a transferi gerçekleşmemişti. Bunun sebebinin taraftarların transfere karşı çıkması olduğu iddia edilmişti. Marco Di Vaio ise Arnavutovic'in isminin United ile anıldığı dönemde, "Bu bir para meselesi değil. Marko'nun teknik açıdan temsil ettikleri, kulübümüz için temsil ettikleri bizim için paha biçilemez. Onunla ilerlemek istiyoruz. Geçen sezondan daha iyisini yapabilir büyümemize yardımcı olabilir." gibi bir açıklama yaparak, Bologna'nın Arnavutovic'den vazgeçmek istemediğini belirtmişti.

NE SÖYLENDİ? Marco Di Vaio, Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, Arnavutovic'in Manchester United'a transferinin iptal olmasına değindi. Taraftarların baskısı sebebiyle iptal olduğunu yalanlayan Di Vaio, şu şekilde konuştu: "Marko ile harika bir iş çıkardık. Ona ne kadar güvendiğimizi her zaman vurguladık. Juventus bize hiçbir zaman doğrudan bir talepte bulunmadı ama United bunu gerçekten yaptı. United, taraftarları yüzünden transferden vazgeçmedi, sadece Arnavutovic'in Bologna için ne kadar önemli olduğunu anladı. Marko, saha içinde ve saha dışında referans noktasıdır. Genç oyunculara yardım ediyor. Onun 'İngiliz' bir yaklaşımı var. Her zaman her şeyini verir."

BÜYÜK RESİM: Arnavutovic, Bologna'ya 2021 yazında katıldı ve 42 maçta 21 gol kaydetti. Sırp asıllı Avusturyalı milli oyuncu, Serie A'da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

ARNAUTOVIC İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester United, transfer penceresi kapanmadan önce Brezilyalı yıldız Antony'i renklerine bağlamıştı. United'ın bir 9 numara daha transfer etmek için diğer seçenekleri araştırdığı biliniyor ancak tekrar Marko Arnautović'in düşünülüp düşünülmediği konusunda şu an herhangi bir iddia yok.