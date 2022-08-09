Bologna'dan Manchester United'a: "Arnautovic paha biçilemez"

Bologna, Arnautovic'i bırakmamaya kararlı

Marco Di Vaio'nun yıldız forveti satmaya niyeti olmadığını söylemesiyle birlikte, Manchester United'ın Marko Arnautovic ısrarı bir engelle karşılaştı.

Erik ten Hag, hücum seçeneklerinde eksiklikleri düzeltmeye çalışırken, Manchester United aynı zamanda son birkaç gün içinde 33 yaşındaki forvetle ilgilenmeye başladı. Takım, Anthony Martial'ın sakatlığı ve Cristiano Ronaldo'nun kulüpten uzaklaşma isteğiyle birlikte yoğun günler yaşıyor.

Daha önce Premier Lig'de Stoke City ve West Ham formasını sırtına geçirmiş olan Arnautovic, transfere hazır olması durumda Manchester United için önemli bir kadro derinliği sağlayabilir.

Bologna'dan net duruş: "Bu para meselesi değil"

Bologna'nın geçtiğimiz sezon en çok gol atan oyuncusu olan Arnautovic için iddialara yanıt veren sportif direktör Di Vaio kulübün duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

"Bu bir para meselesi değil. Marko'nun teknik açıdan temsil ettikleri, kulübümüz için temsil ettikleri bizim için paha biçilemez. Onunla ilerlemek istiyoruz. Geçen sezondan daha iyisini yapabilir büyümemize yardımcı olabilir."

"Oyuncularımız hakkında çok konuşuluyor. Biz onunla devam etmeye ve onu tutmaya ikna edeceğimizi tekrarlıyoruz. Marko, projemizin merkezinde ama Manchester United gibi bir kulübün oyuncumuzu istemesi gerçeği bizi gururlandırıyor."

"Arnautovic banko bir bahis ve hepimiz onu getirmek için büyük çaba sarf ettik. Sahada yanıt verdi. Biz onunla ilerlemek istiyoruz, niyetimiz satmak değil. Takımı güçlendirmek ve tamamlamak.

Manchester United Cephesi

Manchester United'ın forvet bölümü Edinson Cavani ve potansiyel olarak Ronaldo'nun da bu yaz ayrılmasıyla son derece zayıf kalabilir.

Martial sezon öncesi etkileyiciydi ama Sevilla'ya kısa süreli kiralanmasının sonra zorlandı. Marcus Rashford, tam anlamıyla bir forvet olmasa da Euro 2020'den bu yana elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bruno Fernandes ise bir orta saha oyuncusu olarak sahte dokuz yerine kullanılıyor.

Kırmızı şeytanlar, bu durumda eksikliklerini gidermeye hevesli gözüküyor ve Ağustos bitmeden Arnautovic benzeri bir hamleyi garantilemeye çalışacaklar.