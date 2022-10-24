Futbol hayatını bir süre önce noktalayan Hollandalı oyuncu, eski yıldızlar kulübüne yeni katılan takım arkadaşını saygıyla andı.

Hollanda futbolunun ve Bayern Münih'in efsane ismi Arjen Robben, futbol kariyerini noktalama kararı alan eski takım arkadaşı Franck Ribery'ye veda etti. Kişisel Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Robben, Ribery ile birlikte top koşturmanın kendisi adına her zaman bir onur olduğunu ve birlikte harika zaman geçirdiklerini söyledi.

Robben ne söyledi?

"Her şey için teşekkürler arkadaşım... Sahada ve saha dışında seninle olmak her zaman büyük bir zevkti. Başardığın şeylerle gerçekten de gurur duyabilirsin. Robbery'nin bir parçası olmak benim için her zaman bir onur olacak. Şimdi ailenle güzel vakit geçir, yakında görüşürüz"

Ribery Bayern forması giydiği 12 yılda 18 büyük kupa kazandı ve tıpkı Robben gibi her zaman kulübün bir efsanesi olarak anılacak. Fransız oyuncu 2013'te Avrupa'da yılın futbolcusu seçilirken, Bayern Münih formasıyla çıktığı 425 karşılaşmada 124 kez gol sevinci yaşamıştı.

Bundesliga'da çıktığı 273 karşılaşmada 92 asist yapan yapan Ribery bu alanda en iyilerden biri olarak öne çıktı.