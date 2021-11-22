Trabzonspor'un kalecisi Muhammet Taha Tepe maça motosikletle yetişti
Tolga İnan
AA
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, cezası nedeniyle Süper Lig'deki Gaziantep FK maçında kadroda yer alamadı.
Uğurcan'ın yokluğunda Abdullah Avcı'nın ilk 11'de Erce Kardeşler'e görev vermesi bekleniyordu. Ancak Erce'nin ısınma hareketleri sırasında sakatlanması nedeniyle kaleyi Arda Akbulut devraldı.
Böylelikle yedek kulübesinde kalecisi kalmayan Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe'yi apar topar kadroya dahil etti.
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Son anda yetişti
20 yaşındaki file bekçisi haberi alır almaz motosikletiyle yola çıktı ve stadyuma zamanında yetişerek maçın başlama saatinden 15 dakika önce kulübedeki yerini aldı.
Altınordu altyapısından yetişen Muhammet Taha Tepe, 2020'de Trabzonspor'a transfer olduktan sonra, geçen sezonu Turgutluspor'da kiralık olarak geçirmişti.