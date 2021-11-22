Trabzonspor'un kalecisi Muhammet Taha Tepe maça motosikletle yetişti

Tolga İnan
AA

Bordo mavili takımda maç öncesinde yaşanan sakatlık nedeniyle oluşan kaleci krizi son anda çözüldü.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, cezası nedeniyle Süper Lig'deki Gaziantep FK maçında kadroda yer alamadı.

Uğurcan'ın yokluğunda Abdullah Avcı'nın ilk 11'de Erce Kardeşler'e görev vermesi bekleniyordu. Ancak Erce'nin ısınma hareketleri sırasında sakatlanması nedeniyle kaleyi Arda Akbulut devraldı.

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Böylelikle yedek kulübesinde kalecisi kalmayan Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe'yi apar topar kadroya dahil etti.

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Son anda yetişti

20 yaşındaki file bekçisi haberi alır almaz motosikletiyle yola çıktı ve stadyuma zamanında yetişerek maçın başlama saatinden 15 dakika önce kulübedeki yerini aldı.

Altınordu altyapısından yetişen Muhammet Taha Tepe, 2020'de Trabzonspor'a transfer olduktan sonra, geçen sezonu Turgutluspor'da kiralık olarak geçirmişti.