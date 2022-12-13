Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni takımının Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası finaline çıktığı 90 dakikanın ardından Lionel Messi'nin futbol tarihinin en iyi futbolcusu olduğunu söyledi. Maç boyunca yaptıklarıyla izleyenleri büyüleyen efsane oyuncunun kupayı hak ettiğini vurgulayan Scaloni, Messi'nin üst düzey performansını övdü.

"Bazen bunu sadece Arjantinliler düşünüyor gibi görünebilir ama Messi'nin tarihin en iyisi olduğundan kesinlikle şüphem yok.

Sahada olduğu her an takım arkadaşları için büyük bir motivasyon kaynağı. Messi hakıkında söylenecek hiçbir şey kalmadı.

Onun gibi bir futbolcuya sahip olmak benim gibi teknik direktörler ve Arjantin için bir ayrıcalık.

Finale yükselmenin hissettirdiği duyguları tarif etmek zor. Bir Arjantinli olarak hep bunu hayal etmiştim. Duygusal bir an yaşadık.

Halkımızın bizi desteklediğini biliyoruz ve onların desteğiyle tarih yazıyoruz"