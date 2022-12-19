Dünya Kupası hasretine son veren Arjantin Milli Takımı, Messi'yi 2026'da düzenlenecek organizasyon için ikna turuna başladı.

Fransa'yı penaltı atışları sonrasında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin bir sonraki Dünya Kupasında da oynaması gerektiğini söyledi.

Efsane oyuncunun 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da forma giyebileceğini belirten Scaloni Arjantin'in şimdilik bunu düşünmektense tarihi zaferin tadını çıkartması gerektiğini belirtti.

Olağanüstü bir bireysel turnuvanın ardından Altın Top'u kazanan Messi turnuvaya adeta damgasını vurdu ve kariyerindeki en büyük eksiği gidermeyi başardı.

Scaloni devam etmesini istiyor

Maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Messi'nin bir sonraki Dünya Kupasında da yer alması gerektiğini belirten Scaloni, "Messi ABD'deki turnuvada da yer almalı. Eğer oynamaya devam etmek istiyorsa 10 numaralı forma her zaman onun olacak" dedi.

Katar'da düzenlenen organizasyonda yedi maçta yedi kez gol sevinci yaşayan Messi, eleme turlarının tamamında gol atmayı başaran ilk oyuncu olarak futbol tarihine geçti.

Öte yandan Paolo Maldini'yi geride bırakan ve Dünya Kupası'nda en uzun süre sahada kalan oyuncu olan Messi, turnuvanın ardından PSG'nin Şampiyonlar Ligi hedefine odaklanacak.