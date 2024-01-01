Arjantin Milli Takımı 10 numaralı formayı Lionel Messi için emekliye ayırıyor

Arjantin Futbol Federasyonu Claudio Tapia, 10 numaralı formanın Messi’nin emekli olmasıyla beraber müzeye kaldırılacağını açıkladı.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan Lionel Messi ülkesinde kendisine yönelik verilen büyük bir kararla onurlandırıldı. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, efsane oyuncu emekli olduktan sonra 10 numaralı milli takım formasını ömür boyu emekliye ayıracaklarını ve bu formanın Messi’den sonra giyilmeyeceğini açıkladı.

Tapia ne söyledi?

Tapia açıklamasında, "Messi milli takımdan emekli olduğunda 10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numara, onun onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak" dedi.

Messi ilk kez 2005’te sırtına geçirdiği Arjantin Milli Takım formasıyla 180 maçta forma giyerken, 106 kez gol sevinci yaşamıştı. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Arjantinli yıldız, 2021’de COPA America'da da şampiyonluk tatmıştı.

Avrupa’daki kariyerini Barcelona ve PSG formalarıyla noktaladıktan sonra Suudi Arabistan’dan gelen cazip tekliflere rağmen kariyerini ABD’de de sürdürme kararı alan Messi, David Beckham’ın da sahipleri arasında yer aldığı Inter Miami’ye imza atmıştı. Messi ülkesinde başlayan ve Grandoli ile Newell’s Old Boys formaları giyen Messi, ülkesinden 13 yaşında ayrılarak Barcelona altyapısına katılmıştı.