Lionel Messi'ye 3 ay men cezası!

Arjantinli yıldız, CONMEBOL aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle ceza aldı.

Copa America esnasında CONMEBOL ve aleyhine yaptığı açıklamalar 'ye pahalıya patladı.

'in yarı finalde ev sahibi Brezilya'ya 2-0 kaybettiği maçın ardından hakem yönetimini eleştiren Lionel Messi, Şili'yle oynadıkları üçüncülük maçında tartışmalı bir şekilde oyundan ihraç edilince madalya törenine katılmamış ve "Bu turnuva Brezilya'nın kazanması için organize edilmiş" şeklinde sert bir yorumda bulunmuştu.

Turnuva esnasında Messi'nin yorumlarını eleştiren çarpıcı bir bildiriye imza atan CONMEBOL, süper yıldızın cezasının ne olacağına karar verdi. Barcelonalı futbolcu, milli takımın üç ay boyunca oynayacağı maçlarda kadroda yer alamayacak ve 50 bin dolar para cezası ödeyecek.

Messi, takımının Şili (5 Eylül), (10 Eylül) ve (10 Ekim) ile oynayacağı hazırlık maçlarına ek olarak, Şili maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir adet Dünya Kupası eleme maçında da formasından uzak kalacak.