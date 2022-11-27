Arjantin'in yıldızı Lionel Messi: "Soyunma odasında daha sakin olmamız gerektiğini konuştuk"

Paris Saint-Germain'in yıldızı, Meksika maçında bir gol bir asistle oynadı ve üzerindeki baskıyı attı.

2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci haftasında Meksika ile karşılaşan Arjantin, rakibini Lionel Messi ve Enzo Fernandez'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte moral bulan Arjantin'de takımın yıldızı Messi, Dünya Kupası'nın kendileri için 'şimdi' başladığını söyledi.

PSG'nin yıldızı ayrıca pes edemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

Meksika maçının ardından konuşan Messi, şu yorumu yaptı:

"Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün, başka bir Dünya Kupası bizim için başladı. Şimdi pes edemeyiz. Oynamamız gereken finaller var ve hata yapamayız.

"İlk yarı çok karmaşık bir maç oldu. Soyunma odasında ikinci yarıda daha sakin olmamız gerektiğini konuştuk.

"İkinci yarı hem sakinleştik, hem kontrol tamamen bizdeydi. Bizim için her maç final. Bir arada, hep birlikte devam edeceğiz."

Messi ve Arjantin'i ne bekliyor?

Lionel Scaloni'nin öğrencileri C Grubu'nun son maçında 30 Kasım'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.