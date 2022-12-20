Jorge Valdano, Lionel Messi'nin bir sonraki Dünya Kupası'nda da yer alacağını söyledi.

NE OLDU? Katar'daki 2022 finallerinden önce, turnuvanın Messi'nin son turnuvası olacağına dair öneriler vardı. Ancak 35 yaşındaki yılıdz, ülkesine Orta Doğu'da küresel zafer için ilham verdi ve henüz uluslararası emekliliğe gitmeye hazır değil. Eski Arjantin yıldızı Valdano, rekor kıran bir maceranın 2026'ya kadar süreceğini iddia ediyor.

NE SÖYLENDİ? Valdano, Cadena Cope'a Messi ile alakalı şunları söyledi: "Onunla Dünya Kupası'ndan önce konuştuğumda bana beşinci Dünya Kupası'nda oynayacağını ve hiçbir futbolcunun altı kez oynamadığını söyledi ve bunun imkânsız olduğunu ekledi. 'Eğer Dünya Şampiyonu olursam bir sonraki Dünya Kupası'na kadar formamı giyeceğim' dedi. Messi'nin bunu yapıp yapmayacağını göreceğiz. Futbol, altı Dünya Kupası'nda oynamanın neredeyse imkânsız olduğunu gösterdi."

DAHA BÜYÜK RESİM: Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Arjantin formasıyla 172 kez forma giyen ve 98 golü olan Messi'nin ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuvada yer alması için kapıyı açık bıraktı. "Onu bir sonraki Dünya Kupası için de tutmamız gerekiyor. Oynamaya devam etmek istiyorsa, bizimle olacak. Şu anda kariyeri ile ne yapmak istediğine karar verme hakkına fazlasıyla sahip."

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SIRADA NE VAR? Uluslararası ilk maçına Ağustos 2005'te çıkan Messi'nin, 2022 Dünya Kupası'ndaki zaferinin ardından GOAT tartışmasını sona erdirdiği düşünülüyor. Tüm zamanların en iyisi, aynı zamanda ikinci Altın Top ödülü ile sahadan ayrılıyor.