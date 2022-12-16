Eski yıldız, Dünya Kupası finali hazırlıklarına devam eden Arjantin kadrosuna antrenmanda eşlik etti.

NE OLDU? Arjantin ve Manchester City'nin eski yıldızı, profesyonel futbolu bırakmasının birinci yıl dönümünde, pazar günü Fransa'ya karşı oynanacak büyük maça hazırlanan Arjantin'in, Katar Üniversitesi 3. antrenman sahasında yaptığı idmana katıldı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Efsanevi eski forvet, Katar'daki turnuva boyunca Arjantin için saha dışında önemli bir figür oldu ve genellikle Lionel Messi'yi destekledi.

Agüero, yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 yenen takıma övgüler yağdırarak şunları söyledi: "Çok sakin bir oyun oynadılar, anı beklediler. Çok fazla baskı yapmadılar ve topa sahip oldular. Bence 2-0'dan sonra, zaten yorgun olan dağıldı."

ARJANTİN'İ NE BEKLİYOR? Agüero, pazar günü Arjantin'in kupa için Fransa'ya meydan okuyacağı final maçında takıma tekrar tezahürat yapacak.