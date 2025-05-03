Arjantin'in 17 yaşındaki yıldızı tüm Avrupa devlerini peşinden koşturuyor: Yarışta PSG ve Manchester City önde!

River Plate altyapısından yetişen genç oyuncu yeteneğiyle tüm izleyenleri etkilemeye devam ediyor.

River Plate formasıyla dikkat çeken 17 yaşındaki Franco Mastantuono’nun Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olduğu belirtildi. Arjantinli genç yıldız için Inter ve Milan’ın ilk temas kuran takımlar arasında yer aldığı bildirilirken, PSG ve Manchester City’nin transferde en ciddi adaylar olduğu vurgulandı.

River Plate'in genç yeteneği Franco Mastantuono, 2025 sezonunun ilk bölümünde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Serie A'nın iki güçlü temsilcisi Milan ve Inter’in, oyuncunun çevresiyle ilk iletişime geçen kulüpler olduğu ifade edilirken, La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Mastantuono için şu anda en güçlü ilgiyi gösteren kulüplerin PSG ve Manchester City olduğu aktarıldı.

Mastantuono bu sezon River Plate formasıyla çıktığı dokuz maçta üç gol atıp iki asist yaparak büyük beğeni topladı.

Hücum hattında etkili performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun River Plate ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2026’ya kadar devam ediyor. Ancak sözleşmesinde yer alan 46 milyon dolar (yaklaşık 40 milyon euro) tutarındaki serbest kalma maddesi nedeniyle Avrupa devleri, transfer için şimdiden hazırlıklarını sürdürüyor.

Real Madrid ve Barcelona da izliyor

Haberde Real Madrid ve Barcelona’nın da oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, henüz hiçbir kulübün oyuncunun temsilcileriyle kesin bir anlaşmaya varamadığı ifade edildi. Özellikle Manchester City’nin genç oyunculara yaptığı yatırımlar düşünüldüğünde, İngiliz temsilcisinin bu transferde öne çıktığı bildiriliyor.

Inter ve Milan, Arjantinli oyuncuyu uzun süredir takip ediyor. Ancak Mastantuono’nun sezon başından bu yana gösterdiği gelişim, Avrupa genelinde rekabeti artırmış durumda. Milan ve Inter’in bu transferde söz sahibi olabilmesi için hızlı davranması gerektiği vurgulanıyor.

17 yaşındaki Franco Mastantuono, Arjantin futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyor. Onu transfer edecek kulübün, sadece yetenekli bir oyuncuya değil, geleceğin yıldızına da yatırım yapmış olacağı değerlendiriliyor.