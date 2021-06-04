Futbol ikonu geçen kasım ayında kalp yetmezliğinden vefat etti.

Diego Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın Şili ile oynadığı Dünya Kupası elemesi maçından önce yeni Madre de Ciudades Stadyumu'nun dışında bir heykelle onurlandırıldı.

Maradona, kalp yetmezliğinden sonra 25 Kasım 2020'de öldü. Sağlığı kötüydü, ölümünden kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçirdi. Bu süre zarfında yapılan tıbbi tedavi, yerel yetkililer tarafından soruşturma konusu oldu.

1986 Dünya Kupası galibi, ülkesini inanılmaz zirvelere çıkarmaya yardımcı olurken aynı zamanda Boca Juniors, Barcelona ve Napoli ile kulüp düzeyindeki rakiplerine ve diğer birçok takıma hükmeden ikonik bir oyuncu ve kişilikti.

Arjantin, Maradona heykelini açtı

Arjantinli oyuncular, Maradona'nın ayaklarının altında bir top ile dimdik durduğu heykelin açılışını yapmak için Şili'ye karşı oynayacakları maç öncesi toplandı.

Argentina have unveiled a Diego Maradona statue 🙌pic.twitter.com/BixPiPfRfl — Goal (@goal) June 3, 2021

Forma ile anıldı

Arjantin, ayrıca efsanevi orta saha oyuncusunun onuruna maçtan önce 10 numaralı formaları giydi. Formalar, onun yüzünü ve zamansız gidişini temsil etmek için "1960-∞" ibaresini taşıyordu.

Every Argentina player wore a tribute shirt for Diego Maradona before their match 🇦🇷



1960-∞ ❤️ pic.twitter.com/0hmWR9EJZy — Goal (@goal) June 4, 2021

Maçtan sonra neler söylendi?

Arjantin'in Şili ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Lionel Messi, oyuncuların mücadele ederken Maradona'nın onları izlediğini hissedebildiklerini söyledi.

Yıldız oyuncu, penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi fakat son 15 dakikada bir topu direkten dönerken birkaç fırsatı da harcadı.

Messi, Maradona ile ilgili şunları söyledi:

"Diego Maradona'nın olmadığı ilk maç çok önemliydi. Milli takımın onun için ne anlama geldiğini biliyoruz ve orada olduğunu biliyoruz."