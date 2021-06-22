Arjantin Copa America’da çeyrek finali garantiledi

Paraguay’ı 1-0 mağlup eden Arjantin, grup aşamasının bitimine bir maç kala son sekize adını yazdırdı.

B Grubu’nda üç maç sonunda yenilgisiz yoluna devam eden Arjantin, 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçında Şili’yle 1-1 berabere kalan Tangocular, ardından Uruguay’ı tek golle devirmişti.

Paraguay’ı da aynı skorla geçen Arjantin, Copa America 2021’de çeyrek final biletini cebine koydu. Maçın tek golü 10. dakikada Sevilla forması giyen Papu Gomez’den geldi.

Skor avantajını erken yakalayan Arjantin, geri kalan bölümde kontrol bir oyun tercih etti ve rakibine şans vermedi.

90 dakika sahada kalan Lionel Messi, Arjantin formasını 147. kez sırtına geçirerek Javier Mascherano’yu yakaladı. Messi'nin Barcelona'daki yeni takım arkadaşı Sergio Agüero ise 60 dakika sahada kaldı.

Arjantin, gruptaki son maçını 28 Haziran’da henüz puanla tanışamayan Bolivya ile oynayacak.

Uruguay ile Şili yenişemedi

B Grubu’nda günün diğer mücadelesi Uruguay ile Şili arasında oynandı. İlk yarısını Şili’nin 1-0 önde tamamladığı karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Şili’nin golü 26. dakikada Vargas’tan gelirken, Uruguay 66’da Vidal’in kendi kalesine attığı golle skoru dengeledi.

Grubun diğer yenilgisiz ekibi Şili, üç maçta topladığı beş puanla ikinci sırada yer alıyor. İlk iki maçta galibiyet alamayan Uruguay ise bir puanla dördüncü sırada.

Uruguay, 24 Haziran’da Bolivya, 28 Haziran’da ise Paraguay ile karşılaşacak. Şili ise grup aşamasını 24 Haziran’daki Paraguay mücadelesiyle noktalayacak.