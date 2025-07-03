Arda Güler Real Madrid tarihindeki en önemli dönemlerden birine noktayı koyan isim oldu

Arda Güler, Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'in merkezindeki yapıtaşı oldu.

Real Madrid’de Xabi Alonso dönemiyle birlikte orta sahada yeni bir dönem başladı. Bu değişimin merkezinde ise Arda Güler yer alıyor. Genç Türk futbolcu, Dünya Kulüpler Kupası’nda yedek başladığı ilk maçın ardından performansıyla dikkat çekti ve Xabi Alonso’nun oyun planında kilit rol üstlendi.

Arda’nın oyun kurucu olarak 5 numara pozisyonunda değerlendirilmesi, Real Madrid’in topu geriden çıkarma modelinde önemli bir değişimi temsil ediyor.

Arda, turnuvada Al-Hilal karşısında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Bu maçta Raul Asencio, hafif geçirdiği virüs nedeniyle kenara gelirken, Arda sahaya adım attı. Daha sonra Pachuca karşısında ilk 11’de yer aldı ve o maçta Real Madrid formasıyla turnuvadaki ilk golünü kaydetti. Ardından Salzburg ve Juventus maçlarında da ilk 11'de sahaya çıktı. Sahadaki varlığı, Modric-Kroos-Casemiro’dan oluşan efsane CKM üçlüsünün yerini resmen yeni bir orta saha kurgusuna bıraktı.

Yavaş ama kararlı bir dönüşüm

Real Madrid orta sahasında dönüşüm, 2022 yazında Casemiro’nun Manchester United’a transferiyle başladı. Brezilyalı futbolcu, kulübe 70 milyon euronun üzerinde gelir kazandırarak ayrıldı. Kroos ve Modric kadroda kalmaya devam etse de, kulüp çoktan yeni jenerasyon için hamlelerini yapmıştı: Valverde (2018), Camavinga (2021), Tchouaméni (2022) ve Bellingham (2023) transfer edildi. Bu oyuncular için toplamda 200 milyon eurodan fazla harcandı. Ancak Kroos ve Modric’in istikrarlı performansı, bu geçişin hızını yavaşlattı.

2023-24 sezonunda Kroos ve Modric hala belirleyici roller oynadı. Real Madrid o sezon hem La Liga’yı hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Ancak sezon sonunda Kroos futbolu bıraktığını açıkladı ve Modric takımda yalnız kaldı. Efsane orta sahanın son temsilcisi olan Hırvat yıldız, bu yaz Dünya Kulüpler Kupası’nın ardından Real Madrid’den ayrılacak.

Modric, bu sezon da 61 maçta forma giydi, bunların yarısına yakınına ilk 11'de başladı. 24 Mayıs’ta Real Sociedad karşısında Santiago Bernabéu’da oynanan maçta kaptan olarak sahaya çıktı ve Real Madrid taraftarlarına gözyaşlarıyla veda etti. Aynı gün Ancelotti de kulübe veda etti; böylece bir dönem resmen sona erdi.

Xabi Alonso’nun Arda Güler planı

Xabi Alonso’nun takımın başına geçmesiyle birlikte Real Madrid’de yeni dönem başladı. Dünya Kulüpler Kupası’nda Arda’nın rolü giderek büyüdü. İlk maçta 45 dakika süre alan genç yıldız, ardından sırasıyla 60, 67 ve 78 dakikayla forma süresini artırdı. Bu süreçte Modric tüm maçlara yedek başladı.

Turnuva sonrası Modric’in AC Milan’a transferi bekleniyor. Hırvat yıldız, 2026 Dünya Kupası’na formda gitmeyi hedefliyor. Bu hedefe Real Madrid formasıyla ulaşmak istese de, zaman Arda Güler’in zamanı. Arda, Real Madrid’in unutulmaz CKM dönemine sembolik bir noktayı koyarak, yeni kuşağın lideri olma yolunda ilerliyor.