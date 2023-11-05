Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Rayo Vallecano karşısında Los Blancos ile ilk resmî maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, dünya devi ile ilk resmî maçına bu akşam çıkabilir.

İmzayı attıktan sonra iki kez sakatlık yaşayan ve bir türlü forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, Real Madrid'in La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde evinde Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak.

Arda Güler hangi paylaşımı yaptı?

Real Madrid formasıyla ilk kez kadroda yer alacak olan Arda'nın, maçın son bölümünde süre alması bekleniyor. Bu tarihi günde heyecanını gizleyemeyen millî futbolcu, pazar sabahı sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

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Arda, videoda tüm kariyerine atıfta bulunuyor. Öte yandan klipte Real Madrid marşı çalıyor.

Carlo Ancelotti, Arda Güler için ne söyledi?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Arda ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Takımla antrenman yapıyor. Tabii ki dakikalara, oynamaya ihtiyacı var. Onun kondisyonunu geliştirmek için özel bir planlama yapacağız."

Real Madrid, Rayo Vallecano ile bu akşam saat 23.00'te Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.