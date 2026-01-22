Arda Güler'in Monaco karşılaşmasında koluna taktığı cihazın sırrı ortaya çıktı

Real Madrid’in Monaco’yu 6-1 yendiği maçta Arda Güler’in kolundaki beyaz cihaz merak uyandırdı. Kulüp, bunun tıbbi değil performans odaklı bir teknoloji olduğunu açıkladı.

Real Madrid, Çarşamba gecesi Monaco’yu 6-1 mağlup ederken maçın önüne geçen detaylardan biri Arda Güler’in kolunda görülen alışılmadık cihaz oldu. Karşılaşmanın ardından kulüp cephesinden yapılan açıklama, bu cihazın herhangi bir sağlık problemiyle ilgili olmadığını netleştirdi.

Los Blancos, geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın göreve gelmesinin ardından üst üste ikinci galibiyetini aldı. Arbeloa dönemi, Copa del Rey’de ikinci lig temsilcisi Albacete’ye 3-2’lik sürpriz yenilgiyle başlamıştı. Ancak Bernabeu’da oynanan bu karşılaşma, takımın yeniden ritim bulduğunu gösterdi.

Maçın ilk yarım saatinde Kylian Mbappe’nin attığı iki golle rahatlayan Real Madrid, ardından Franco Mastantuono, Vinicius Junior ve Jude Bellingham’ın golleriyle farka gitti. Yedi şutun altısının golle sonuçlanması, takımın hücumdaki etkinliğini net biçimde ortaya koydu ve Madrid ekibi ligde son haftaya girilirken üçüncü sıraya yükseldi.

Performans amaçlı bir cihaz

Goller kadar dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Arda Güler’in kolundaki yuvarlak, beyaz cihazdı. İlk bakışta tip 1 diyabet hastalarının kullandığı sensörlere benzeyen bu ekipmanın, aslında performans amaçlı bir glikoz izleme cihazı olduğu öğrenildi. Oyuncunun diyabet hastası olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Madrid’deki Cemtro Kliniği’nden diyetisyen-beslenme uzmanı Guillermo Gomez, CuidatePlus’a yaptığı açıklamada glikometrelerin “glikozun egzersiz, dinlenme ve beslenmeye nasıl tepki verdiğini anlamaya yardımcı olduğunu” belirtti. Gomez’e göre bazı sporcular düşük karbonhidratlı diyetler uygularken, yüksek yoğunluklu sporlarda doğru zamanda karbonhidrat alımı büyük önem taşıyor ve bu cihazlar bu dengeyi kurmayı kolaylaştırıyor.

Tribuna’nın da aktardığı üzere Real Madrid, spor bilimi ve performans analitiği alanında ileri teknolojileri kullanmasıyla biliniyor. GPS takip sistemleri ve kalp atış hızı monitörleri uzun süredir standart hale gelmiş durumda. Glikoz monitörleri de bu veri zincirinin yeni bir halkası olarak görülüyor; daha önce Casemiro’nun kolunda da benzer bir cihaz fark edilmişti.

Uzmanlara göre glikometreler mucize yaratmıyor, ancak özellikle futbol gibi tempo değişimlerinin sık yaşandığı sporlarda beslenme yönetimini daha hassas hale getiriyor. Bu cihazların sağladığı başlıca veriler şunlar:

• Vücudun enerjisinin tükenmeye başladığı anlar

• Performansı düşüren ani glikoz dalgalanmaları

• Isı, egzersiz yoğunluğu ve hidrasyonun glikoz üzerindeki etkisi

Gomez, “Bu teknoloji, neyin ne kadar ve ne zaman yenileceğinin daha kişiselleştirilmiş şekilde ayarlanmasını sağlıyor” diyerek özellikle karar verme, tepki hızı ve konsantrasyonun stabil glikoz seviyeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Elde edilen veriler, maçların son bölümlerinde yaşanan performans düşüşlerini açıklamada da kulüplere önemli ipuçları sunuyor.