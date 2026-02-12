Arda Güler'in en yakınından Real Madrid soyunma odası hakkında şoke edici iddia!

Arda Güler’in futbol kariyerindeki ilk yıllarında mentorluk yapan Serhat Pekmezci, açıklamalarıyla gündeme oturdu. Pekmezci, Arda Güler’in Real Madrid’de “mobbing” yaşadığını iddia etti.

Sports Digitale’ye konuşan Pekmezci, genç futbolcunun kulüp içinde sistematik baskıya maruz kaldığını savunarak, “Real Madrid bir mega kulüp olabilir ama Arda Güler mobbing yaşıyor. Bana şikâyet etmedi ancak bunun olacağını biliyordum. Ona sabırlı olmasını söyledim” ifadelerini kullandı.

Pekmezci, söz konusu baskının kaynağının teknik ekip değil, bazı oyuncular olduğunu öne sürdü. “Bu baskı oyunculardan geliyor. Orada Arda’yı kabullenemeyen bir grup var. Ne yazık ki egosu çok yüksek oyuncular bunlar” dedi.

Genç yıldızın karakterine de değinen Pekmezci, “Arda çok sabırlı ve bilinçli bir oyuncu. Ancak o bile artık ‘Neden hep ben?’ diye düşünmeye başladı” sözleriyle durumun futbolcu üzerinde etkisi olduğunu ima etti.

“Klopp bazı oyuncuların gitmesi gerektiğini söyledi”

Serhat Pekmezci, Real Madrid soyunma odasındaki ortamın bazı teknik direktör hamlelerini de etkilediğini iddia etti. Jürgen Klopp’un kulübe gelebilmesi için bazı oyuncuların ayrılması gerektiğini söylediğini öne süren Pekmezci, bu durumun Xabi Alonso’nun ayrılışını da hızlandırdığını savundu.

Pekmezci, açıklamalarında Fenerbahçe hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Fenerbahçe’nin Real Madrid’den daha büyük bir kulüp olduğunu düşündüğünü belirten Pekmezci, kulübün basketbol başarılarına ve yetiştirdiği efsane isimlere vurgu yaptı.

“Ben her zaman Fenerbahçe’nin Real Madrid’den farklı olmadığını söyledim. Hatta bana göre daha büyük bir kulüp. Dünya çapında sporcularımız, şampiyonluklarımız ve büyük teknik adamlarımız var” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den ayrılığı ve Jhon Durán yorumu

Serhat Pekmezci, Fenerbahçe’den ayrılık sürecine de değindi. Akademi yapılanması içinde yaşadığı sorunlar nedeniyle görevine son verildiğini belirten Pekmezci, “Ekibimi dağıttılar ve ardından ağır bir baskıya maruz kaldım” dedi.

Ayrıca 2025 yazında Jhon Durán’ın Al-Nassr’dan Fenerbahçe’ye kiralanması hakkında da konuşan Pekmezci, oyuncunun beklenen performansı veremediğini ve ciddi mental sorunlar yaşadığını öne sürdü.