MKE Ankaragücü maçında yıldızlaşan Fenerbahçe yıldızı Arda Güler, kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, performansıyla tüm izleyenleri mest etmeyi sürdürüyor.

Kanarya'nın, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup ettiği Süper Lig karşılaşmasında 78 dakika sahada kalan 18 yaşındaki süper solak, harika bir performans daha sergiledi.

Arda'nın yaz transfer döneminde, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde olacağı 'neredeyse' kesin. Peki siz Fenerbahçe başkanı olsaydınız, pazarlıklara başlarken kapıyı kaç milyon euro'dan açardınız?

GOAL Türkiye, hem Twitter'da hem de Facebook'ta sordu, kullanıcılar yanıtladı.

İşte sizden gelenler...

Twitter:

"150 milyon euro'dan açarım."

"20 milyon euro + sonraki satıştan %30 pay + asist primi."

"En az 50 milyon euro'dan açarım."

"100 milyon (Hangi para birimi ile yazıldığın belirtilmemiş)"

"En az 50 milyon euro."

"60 milyon euro."

"100 milyon euro."

"Avrupa'da olsaydı 70 olurdu. Bizde olduğu için 35 milyon euro."

Facebook

"50 milyon euro'dan açarım... Geleceğin futbolcusu..."

"Ne kadar istediğin önemli değil sonraki satıştan yüzde 20 isterdim."

"Bedava verrim bir sonraki satıştan %80 isterim."

"100 milyon euro."

"35 milyon euro. Bu rakam biraz esneyebilir ama bir sonraki satıştan yüzde 50 pay kesin olmalı."

"45 milyon euro + bonuslar."

Büyük resim

Genç yıldız, peşine birçok elit seviye Avrupa kulübünü takmaya hazır durumda. Hatta şimdiden Barcelona'nın Arda'yı izlediği iddia ediliyor.

Taraftarlar ise bu konuda oldukça açık. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle sonraki satıştan payın önemine vurgu yapıyor ve çoğunluk, bonservis ücreti olarak 50 milyon euro'nun altına düşmüyor.