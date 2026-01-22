Arda Güler hakkında şoke edici Jürgen Klopp iddiası!

Jürgen Klopp, gelecek sezondan itibaren Real Madrid’i çalıştırma ihtimaline sıcak baksa da, sezon ortasında göreve gelme fikrine mesafeli. Önümüzdeki haftalarda Álvaro Arbeloa’nın yerine geçeceğine dair spekülasyonlar yapılırken, Alman teknik adam yakın zamanda verdiği bir röportajda bu seçeneği değerlendirmediğini açıkça ifade etti. Real Madrid'in içinde bulunduğu derin kriz ve hassas ortam nedeniyle, sezon ortasında bir kulübe katılmak istemediği belirtiliyor.

Kulüp başkanı Florentino Pérez’in teklifini kabul etmesi için ayrılıklar ve transferler konusunda tam yetki talep edecek olan Klopp’un, Santiago Bernabéu soyunma odasında kapsamlı bir temizlik istediği kaydediliyor. Alman teknik direktörün planlarında yer almayacak futbolcuların isimlerini net biçimde paylaştığı bilgisi, Ruhr Nachrichten gazetesine dayanıyor. Bu listede Franco Mastantuono ve Arda Güler gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

Franco Mastantuono ve Arda Güler

Her iki oyuncu da kıtalararası arenada en büyük yetenekler arasında gösterilse beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Arda birkaç sezondur ilk 11’de kalıcı olamazken, Arjantinli Mastantuono geçen yaz transfer döneminde gelmesine rağmen performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Öte yandan sakatlıklarla boğuşan Ferland Mendy de Klopp’un planları dışında kalıyor.

Carlo Ancelotti döneminde düzenli forma giyen Mendy’nin dokunulmaz statüsünü kaybettiği, Xabi Alonso ile birlikte ikinci plana itildiği belirtiliyor. Klopp’un da Fransız sol bekin mevcut şartlarını yeterli bulmayacağı ve Madrid’in oyuncuyu tamamen satmasını önereceği ifade ediliyor.

Dani Carvajal için yolun sonu

En şaşırtıcı durumlardan biri ise sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Dani Carvajal. Geçirdiği ciddi sakatlıklar nedeniyle takıma yeterince katkı veremeyen Carvajal’in, kulüpten yeni sözleşme teklifi almadığı aktarılıyor.

Klopp’un gelişi halinde “Kloppo”nun, Liverpool’da parlatıp ilk kez A takım seviyesinde forma şansı verdiği Trent Alexander-Arnold ile yeniden bir araya gelmek istediği ve sağ bekte onu kullanmaya kararlı olduğu belirtiliyor. Bu durum, kaptanlık yapan Carvajal’in valizlerini toplamasına yol açabilir.

Sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Carvajal için tablo umut verici değil. Florentino Pérez’den şu ana kadar yenileme teklifi gelmedi. Klopp’un gelişiyle birlikte Dani’nin hedef tahtasına oturacağı ve yeni bir meydan okuma arayışına girmek zorunda kalacağı ifade ediliyor.