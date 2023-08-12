Arap Kulüpleri Şampiyonlar Kupası’nda zafer Al-Nassr’ın

Sonucu merakla beklenen final müsabakasında kazanan Ronaldo’nun takımı oldu.

Arap Kulüpleri Şampiyonlar Kupası’nın finali dev bir çekişmeye sahne olurken, kupaya uzanan takım Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr oldu. Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al-Hilal ile kadrosunu son olarak Sadio Mane ile güçlendiren Al-Nassr’ı buluşturan final müsabakasına takımının iki golüne de imza atan Ronaldo damga vurdu.

Karşılaşmanın 51. Dakikasında Michael’in golüyle öne geçen Al-Hilal 71’de Al-Nassr’da Abdullah Al Amri’nin kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü tamamen eline almış gibi görünse de 74’te sahne alan Ronaldo skoru eşitledi.

Son söz Ronaldo'nun

Maçın normal süresi 1-1’lik eşitlikle sona ererken, uzatmalarda bir kez daha sahne alan Ronaldo 98. Dakikada takımına kupayı getiren golü attı.

Bu skorun ardından Fenerbahçe’den Türkiye Kupası’nı kazanarak ayrılan Jesus, yeni takımında oynadığı ilk final müsabakasında sahadan üzülerek ayrıldı. Final karşılaşmasında bu yaz Arap kulüplerine katılan Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Alex Telles, Seko Fofana, Marcelo Brozobic ve Mane gibi dünyaca ünlü yıldızlar da forma giydi.