Carlo Ancelotti, son maçlarda Real Madrid forması giymeyen Karim Benzema'nın kendisini Dünya Kupası için koruduğu iddialarını yalanladı.

Ancelotti, Benzema'nın yokluğunu açıkladı

Sakatlıklardan rahatsızlığını gizlemedi

Bunun Dünya Kupası için olmadığını söyledi

NE OLDU? Real Madrid'i La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra ilk Ballon d'Or ödülünü kazanan Karim Benzema, yeni sezona sakatlıklarla dolu bir başlangıç yaptı. Golcü oyuncu, Real'in son üç maçının tamamını kaçırdı ve Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda olup olmayacağı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti, Benzema'nın son zamanlardaki yokluğunun nedenini açıklığa kavuşturmak için basın toplantısında şunları söyledi:

"Oynamaya çalıştı, ancak yapamadı. Sakatlığı var."

Madrid patronu, Benzema'nın kendisini Dünya Kupası için koruduğuna yönelik yorumları "aptalca" olarak değerlendirdi ve konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Hayal kırıklığına uğrayan ilk isim Karim. İyi durumda olması gerekirken süre alamadan Dünya Kupası oynayacak.

"Sorun değil, ciddi değil, bireysel olarak çalışıyor ama maça çıkabilecek durumda değildi. Kendisi de hayal kırıklığına uğradı.

BÜYÜK RESİM: Dünya Kupası'nın sezon ortasında gerçekleşmesi ve Benzema'nın 34 yaşında olması nedeniyle bazılarının, Fransız yıldızın kendisini Katar'daki turnuva için sakladığına dair şüpheler var. Benzema, bu sezon La Liga'da sadece yedi kez ilk 11'de forma giydi. Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ise sadece yarısında ilk 11'de yer aldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

Getty

Getty

Getty Images

BENZEMA İÇİN SIRADA NE VAR? Los Blancos, Dünya Kupası arası öncesinde La Liga'da perşembe günü Cadiz ile Santiago Bernabeu'da karşılaşacak. Benzema'nın kadroda olup olmayacağı henüz net değil.