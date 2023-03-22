Fenerbahçe'nin iki oyuncusu da A Millî Takım antrenmanına beş dakika geç kaldı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında 25 Mart’ta Ermenistan karşısına çıkacak A Millî Takım, çarşamba gününü çift antrenman yaparak geçirdi.

Ay-Yıldızlılar, sabah iki grup halinde mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde sağanak yağış altında gerçekleştirilen akşam idmanında ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale taktik çalışma yapıldı.

Aday kadroda bulunan tüm futbolcular çalışmada yer aldı. A Millî Takım’ın bugünkü antrenmanını TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 18.00’de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla deplasmanda oynanacak Ermenistan maçının hazırlıklarını sürdürecek.

A Millîler, 24 Mart cuma günü müsabaka için Erivan’a gidecek.

Arda Güler ve İsmail Yüksek, idmana geç kaldı

Bu arada A Milli Takım'ın 17.00'deki antrenmanına beş dakika geç gelen Arda Güler ve İsmail Yüksek, alkışlarla karşılandı.

İki oyuncu da bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.