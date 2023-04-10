Real Madrid’in Chelsea ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Alman stoperi, eski takımının taraftarlarını üzecek bir açıklama yaptı.

Real Madrid’in Chelsea’den transfer ettiği Alman stoper Antonio Rudiger, Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’ni kazandıkları 2021 kadrosunun Londra ekibinin mevcut kadrosundan çok daha iyi olduğunu söyledi.

Bu sezon üç farklı teknik direktörle çalışan ve adeta bir çıkmazda bulunan eski takımının durumunu değerlendiren Rudiger, eski takımıyla karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Rudiger ne söyledi?

İspanyol basınından Marca’ya konuşan Rudiger, “Benim oynadığım Chelsea takımı şu anki takıma hiç benzemiyor. Benim için çok zor bir maç olacağı ortada. Chelsea’nin çok sayıda kaliteli oyuncusu var ancak takımın büyük bir değişim yaşadığı da açık” dedi. Hem Real Madrid hem de Chelsea kritik eşleşme öncesinde oynadıkları ulusal lig karşılaşmalarından yenilgiyle ayrılmıştı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid lider Barcelona’nın 12 puan gerisinde yer alırken, Chelsea ise Premier Lig’de şu anda 11. sırada bulunuyor.

Her iki takımın da sezonun geri kalan bölümündeki öncelikli hedefi Şampiyonlar Ligi olurken, iki dev takımın yarı finale çıkma mücadelesinde hangi ekibin galip geleceği büyük bir merakla bekleniyor.