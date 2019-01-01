Antonio Conte'nin hakem isyanı: "Hak etmedik"

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, takımının Barcelona'ya 2-1 yenildiği maçın ardından hakem yönetiminden memnun olmadığını söyledi.

Teknik Direktörü Antonio Conte, takımının Şampiyonlar Ligi'nde 'ya Camp Nou'da 2-1 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetiminden memnun olmadığını dile getiren Conte, "Bunu söylemek çok zor geliyor ancak maçta bazı yönlendirmeler oldu. Hakeme saygı duyuyorum ancak yönetiminden hiç memnun değilim. Bu tecrübedeki bir hakemin Camp Nou atmosferinden etkilenmemesi gerekirdi." açıklamasında bulundu.

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Takımının iyi oynadığını söyleyen tecrübeli teknik adam "Barcelona'ya sorun yaratabileceğimizi açık açık gösterdik. Fırsatlarımız varken maçı bitiremediğimiz için pişmanız" dedi.

Conte, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bu yenilgiyi hak etmedik ancak çalışmaya devam etmeliyiz. Daha güçlü olmalı ve yeni başladığımız bu yolculuğu inanarak sürdürmeliyiz."