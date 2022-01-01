Antonio Conte, Watford galibiyetiyle Tottenham tarihine geçti

Premier Lig'de Watford deplasmanına konuk olan Tottenham, Davinson Sanchez'in kafa golüyle 1-0 kazanarak yükselişini sürdürdü.

Manchester City'ye kaybeden Arsenal ile arasındaki puan farkını ikiye indiren Tottenham, ilk dört için yeniden iddialı konuma geldi. 20 maç sonunda dördüncü sıradaki Arsenal'in 35, beşinci West Ham'ın 34 puanı bulunuyor. İki maçı eksik Tottenham ise 33 puanla takibe devam ediyor.

Conte rekor kırdı

Antonio Conte, Watford zaferiyle Tottenham tarihinde ilk sekiz lig maçında mağlubiyet almayan ilk teknik direktör oldu.

Tottenham, Conte yönetiminde çıktığı sekiz Premier Lig karşılaşmasında beş galibiyet ve üç beraberlik elde etti.

Bu süreçte Tottenham'ın savunmadaki başarısı dikkat çekti. Londra ekibi bu sekiz maçta rakiplerine yalnızca dört gol izni verirken, beş maçta kalesini gole kapadı.

👌 Antonio Conte, Tottenham tarihinde ilk sekiz lig maçını yenilgisiz geçen ilk teknik adam oldu. pic.twitter.com/7lACsWHX7c — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 1, 2022

Chelsea günlerini anımsatıyor

2016-2018 yılları arasında Chelsea'yi çalıştıran Conte, Premier Lig'deki ilk macerasında da çok başarılı bir grafik çizmişti.

Chelsea'nin başında çıktığı 76 lig maçında 51 galibiyet alan Conte, 2.14 puan ortalaması yakalamıştı. Sekiz maç sonunda Conte'nin Tottenham'daki puan ortalaması ise 2.25.

Takımı ayağa kaldırdı

Ligin ilk 10 haftasını Nuno Espirito Santo idaresinde beş galibiyet ve beş mağlubiyetle geçen Tottenham, dokuz golle ligin en az gol atan üç takımından biriydi.

Conte'nin takımın başına geçmesiyle adeta üzerindeki ölü toprağını atan Tottenham, mücadele seviyesini birkaç basamak yukarı taşıdı.

Ligin en formda takımlarından birine dönüşen Londra temsilcisi son sekiz maçta 14 gol kaydetti.

Bunda lige çok kötü giren Harry Kane'in toparlanmasının etkisi de büyük. İlk 15 haftada sadece bir gol atabilen yıldız santrafor, ardından üst üste üç maçta fileleri havalandırdı.

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