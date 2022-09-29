Antonio Conte ve Harry Kane, Richarlison'un Brezilya-Tunus maçında yaşadığı ırkçı saldırıya tepki gösterdi: "Utanç verici"

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte ve Harry Kane, Brezilya-Tunus maçında ırkçılığa uğrayan Richarlison'a destek verdi.

NELER OLDU? Tottenham forması giyen Brezilyalı yıldız Richarlison, geçtiğimiz günlerde ırkçı bir saldırının hedefi oldu. Fransa'da oynanan Brezilya-Tunus hazırlık maçında, Brezilya Tunus'u 5-1 mağlup etti. Richarlison'a, Brezilya'nın ikinci golünü ağlara gönderdikten sonra gol sevinci esnasında tribünden muz atıldı. Maçtan sonra yaşananlar hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Richarlison, "Gerçek cezalar verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte ve Harry Kane, Brezilya-Tunus maçında ırkçılığa uğrayan Richarlison'a destek verdi.

NE SÖYLENDİ? Conte, gazetecilere verdiği demeçte olaya ilişkin olarak: "2022'de bu tür bir duruma tanık olmak herkes için utanç verici. Umarım bu insanlar hayatlarının geri kalanında futboldan seyirci olarak men edilirler." şeklinde konuştu.

Harry Kane ise: "Bunu görmek hayal kırıklığı oldu. Richarlison ile Tunus karşılaşmasında yaşadığı ırkçılık hakkında konuşma fırsatım oldu. Sanırım FIFA, ne olduğunu araştırıp öğreneceklerini söylemiş ancak normalde bu tür şeyler kabul edilmez." açıklamasını yaptı.

BÜYÜK RESİM: Richarlison, Vinicius Junior'dan sonra ırkçılığın hedefindeki son Brezilyalı oyuncuydu. Kısa bir süre Real Madrid yıldızı Vinicius Junior, bir grup Atletico Madrid taraftarı tarafından ırkçı bir tezahüratın hedefi olmuştu.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

Getty/Twitter/GOAL

Getty Images

Getty Images

RICHARLISON İÇİN SIRADA NE VAR? Milli aranın bitmesi üzerine Richarlison, Premier Lig'e geri dönecek ve cumartesi günü Tottenham, Arsenal ile karşılaşacak.