Brezilya-Tunus maçında Richarlison'a tribünlerden muz atıldı: Richarlison: "Gerçek cezalar verilmedikçe bu olaylar yaşanmaya devam edecek"

Brezilya-Tunus hazırlık maçında Brezilyalı millî futbolcu Richarlison'a tribünlerden muz atıldı. Richarlison ırkçı saldırı hakkında açıklama yaptı.

NELER OLDU? Fransa'da oynanan Brezilya-Tunus hazırlık maçında, Brezilya Tunus'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada gol atan Brezilyalı oyuncu Richarlison gol sevinci esnasında çirkin bir saldırının hedefi oldu. Richarlison Brezilya'nın ikinci golünü ağlara gönderdikten sonra sevinirken kendisine tribünlerden muz atıldı.

NE SÖYLENDİ? Maçtan sonra yaşananlar hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Richarlison, "Gerçek cezalar verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise Richarlison'a destek verdi ve yaşananları kınadığını belirtti.