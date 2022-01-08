Antonio Conte, Tottenham'da dört oyuncunun biletini kesti

Tottenham menajeri Antonio Conte, Lig Kupası yarı finalinde Chelsea'ye elendikleri maçın ardından radikal bir karar aldı.

ESPN haberine göre; Dele Alli, Steven Bergwijn, Tanguy Ndombele ve Matt Doherty ara transferde takımdan ayrılacak.

Conte, Tottenham'ın mevcut kadrosuyla bir orta sıra takımı olduğunu ve Chelsea'yle aynı seviyede yer almadıklarını söylemişti.

Satışlarla kaynak yaratılacak

Yeni transferler için bütçe yaratmak isteyen Conte, kadroda düşünmediği oyuncuların satışıyla gelir elde etmeyi planlıyor.

Bu dört isme ek olarak Japhet Tanganga ve Giovani Lo Celso'nun da iyi teklifler gelmesi halinde satılabileceği belirtildi.

Tottenham başkanı Daniel Levy, Conte'ye kadro konusunda tam yetki verdi. Buna rağmen Tottenham yönetimi, ara transferde hamle yapmanın zorluklarını göz önüne alarak hareket edecek.

Conte'nin basına yaptığı açıklamalarda sıklıkla 'zaman' ve 'sabır' vurgusu yapmasının arkasında da bu gerçek yatıyor. Takımın başına geçtikten sonra Tottenham'ın silkinmesini sağlayan Conte, zirveye oynayacak bir takım kurabilmek için kadroyu yeniden yapılandırmak istiyor.

Hangi bölgelere transfer istiyor?

İtalyan çalıştırıcı transferde öncelikli olarak stoper, kanat ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor.

Savunma için ismi Tottenham'la en fazla anılan oyuncu, Conte'nin Inter'den eski öğrencisi Stefan de Vrij. Orta saha için ise Lazio'da Maurizio Sarri ile sürtüşme yaşayan Sergej Milinkovic-Savic'in adı geçiyor.

Sport'ta yer alan habere göre; Tottenham, Wolverhampton forması giyen Adama Traore'yi Conte'nin sisteminde sağ kanat için ideal bir aday olarak görüyor.

Harry Kane'in sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşı hücum bölgesine bir takviye yapılması da planlar arasında.

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