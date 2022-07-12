Hedeflerini belirleyen İtalyan hoca, geniş bir kadroya sahip olmak istiyor.

Antonio Conte, Tottenham'ın 2022-23 sezonunda dört kupa için savaşmasını istiyor, ancak bunu mümkün kılmak için daha fazla oyuncu gerektiğini önerdi.

Spurs, üç yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönüşlerinden önce kadroyu güçlendirmek için yaz transfer döneminde beş transfer yaptı.

Kuzey Londra ekibi, Everton'dan Richarlison'a 61 milyon Dolar ve Brighton'dan Yves Bissouma'ya 30 milyon Dolar harcama yaptı.

Conte, kadroya yeni katılanlardan memnun olsa da, önümüzdeki sezon birden fazla kupa için rekabet edeceklerinden dolayı daha fazla transfer yapılmasını istiyor.

Conte, Tottenham'ın transfer planları hakkında ne dedi?

İtalyan teknik direktör gazetecilere şunları söyledi: "Fikirler çok net olduğunda, transfer penceresine gitmek ve oyuncuları imzalamak daha kolay.

"Planımız, geliştirmemiz gereken pozisyonlar konusunda çok açıktı. Bunu yaptık, kulüp bu transfer döneminde çok iyi çalıştı.

"Her koç için oyuncuları hızlı bir şekilde almak çok önemli, çünkü onlarla birlikte çalışabilir ve onları bilgilendirebiliriz.

"Beş oyuncuyla hızlı bir şekilde imzalamak güzeldi. Ve şimdi göreceğiz. Her zaman kadroyu güçlendirmeye çalışıyoruz.

"Daha fazla transfere ihtiyacımız var, çünkü dört kupa için oynamak zor. Çok iyi bir kadroya, sayıya ve kaliteye ihtiyacımız var ve asla yetmez.

"Bizim için zor ve meşakkatli bir sezon olacak, ama bu sezon dört kupa için oynamak ve denemek için zevk almak istiyoruz.

"Rekabetçi olmak için elimizden geleni yapacağız. Ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki iki ay içinde kadroyu güçlendirmek için bir olasılık varsa, bunu da yapacağız."

"Her şeyi kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Inter ve Chelsea'nin eski patronu, takıma potansiyellerini gerçekleştirmeleri için zaman verilmesi çağrısında bulunurken, 2022-23'te mevcut olan her kupa için yarışmaya kararlı.

"Geldiğimden beri bu kulüp için önemli bir şey inşa etmek için zamana ve sabra ihtiyacımız olduğunu söyledim.

"Geçen sezon ilk dörtte bitirmek gerçekten önemliydi, çünkü bu süreci hızlandırabileceğiniz anlamına geliyor.

"Kulüp, taraftarlar için önemli bir şey inşa etmek istiyor. Hedefimiz, tüm yarışmalarda gelişmek ve rekabetçi olmak.

"Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda oynayacağız ve geniş bir takıma ihtiyacımız var.

"Kazanmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bu sürece daha yeni başladık ama aynı zamanda hırslı olmak da çok önemli. Göreceğiz. Geçmişteki futbol anlayışımızı geliştirmek ve bir şeyler eklemek için çok iyi çalışıyoruz.

"İyi bir grubum var. Nitelikli ve doğru özelliklere sahip oyuncular ekledik. Rekabetçi olmak ve her şeyi kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Conte, Tottenham'dan ayrılmayı düşündü mü?

İtalyan hoca, kasım ayında Spurs'ün başına geçti ve 2023 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Ancak geçen sezonun sonundan sonra kulüpte kalma konusunda şüpheli görünüyordu, şubat ayında Burnley'e 1-0 kaybettikten sonra hayal kırıklığını dile getirerek: "Durumu iyileştirmeye çalışmak için geldim ama şu anda bilmiyorum.

"Bunu geliştirmek için pek iyi değilim. Çok sinir bozucu... Geldiğim ilk günden beri Tottenham'a yardım etmek istiyorum. Bir de maaşımı almak arzusundayım" dedi.

Ancak 52 yaşındaki menajer, ligin sonunda kulüp hiyerarşisi ile görüştükten sonra Tottenham'da kalmanın doğru bir karar olduğunu söylüyor.

"Her zaman söyledim, sezon sonunda kulüple konuşmanın ve karar vermenin benim için çok önemli olduğunu belirttim.

"Bu projeye devam etmek çok basitti, çünkü ilk önce bir yıllık sözleşmem daha var ve bu projeye kulüple daha yeni başladık.

"Hedeflerimi çok iyi biliyorsun. Geçen sezonu ilk dörtte bitirmek hepimiz için büyük bir başarıydı.

"Zamana ve sabra ihtiyacımız var, ama geçmişten daha güçlü olmak önemli olacak. Hırsım var ve kulüp için de aynı şey geçerli."

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