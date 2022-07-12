Premier Lig'in dev kulüpleri, Arjantinli stoper için transfer yarışına hazır.

Manchester United, Lisandro Martinez'i almak için girişimlerini hızlandırıyor ve şu anda Arjantinli oyuncu için bir anlaşma konusunda Ajax ile görüşmelerde bulunuyor.

Arsenal de bu yaz defans oyuncusuyla ilgileniyor, ancak transfer ücreti konusunda henüz anlaşılamadı.

Her iki Premier Lig kulübün, 2019 yılında Defensa y Justicia'dan transferinin ardından son üç yılını Amsterdam'da geçiren 24 yaşındaki oyuncu için yaptıkları teklifler Ajax tarafından reddedildi.

Son gelen hangisi?

Ajax, hem Arsenal hem de Manchester United'ın masada olan tekliflerine rağmen Martinez için herhangi bir takımla anlaşmadı.

Hollanda şampiyonu, stoper veya sol bekte görev yapabilen defans oyuncusu için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Arsenal'in en son teklifi yaklaşık 40 milyon Euro olurken bonuslarla bile Ajax'ın beklediği bedele ulaşamadılar.

United da bu teklife benzer bir ücret sundu, ancak Kırmızı Şeytanlar'ı da reddettiler.

Kaynaklar, GOAL'e United'ın aktif olarak Ajax ile bir anlaşma bulmaya çalışan kulüp olduğunu doğruladı.

Arsenal'in Martinez için yarıştan resmi olarak çekilmediğine inanılırken, şu anda bir anlaşma yapmak için Eredivisie deviyle düzenli temas halinde olan ve transferi bitirmeye yakın olan takım United.

Haftalarca oyuncusunu bırakmaya yanaşmayan Ajax'ın, şimdi bir anlaşma yapmaya istekli olduğu aktarılıyor.

Martinez ne istiyor?

Arjantinli stoper, bu yaz Premier Lig'e transfer olmaya kararlı ve Ajax'tan kendisini bırakmasını istiyor.

Hollanda ekibini, bir anlaşma yapmaya çağırdı ve geçen hafta Amsterdam'da yaptığı bir toplantıda İngiltere'ye transfer olma arzusunu yineledi.

Oyuncuya yakın kaynaklar, bu yılın başlarında Old Trafford'a geçiş yapmadan önce Amsterdam'daki koçu olan Eric ten Hag ile olan ilişkisi nedeniyle, United'ın Arsenal'e göre transfer konusunda avantaja sahip olabileceğini ifade ediyorlar.

Ancak Martinez, Arsenal'e transfer olmayı asla reddetmedi ve Kuzey Londra kulübünün, aktardığı vizyondan etkilendi.

Böylece, ilerleyen günlerde United ile Arsenal arasındaki transfer yarışı kızışacak gibi görünüyor.

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