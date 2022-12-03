Antoine Griezmann: "Kylian Mbappe çok konuşuyor ve hayatımıza neşe katıyor"

Atletico Madrid'in yıldızı, Kylian Mbappe ile yakaladığı uyumun keyfini çıkarıyor.

Fransa Millî Takımı'nın forveti Antoine Griezmann, millî takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin yaşadığı değişime vurgu yaptı.

Tecrübeli futbolcu, PSG'nin golcüsünün artık millî takımda daha fazla konuştuğunu ve ortama neşe dile getirdi.

Ne söylendi?

L'Equipe'e konuşan Atletico Madrid'in yıldızı, Mbappe ile ilgili şunları söyledi:

"Mbappa, 2018 yılındaki oyuncuyla aynı kişi değil. Şimdi çok konuşuyor, hayatımıza neşe katıyor. Kylian bizim için önemli."

Danimarka maçında Mbappe'ye şık bir asist yapan Griezmann, yıldız futbolcu ile uyumu hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Birlikte fazla oynamadık ve alışmamız gerekiyor. Ancak bu, olacak. Topu aramaya gitmeyi seviyorum ve Mbappe'nin neye ihtiyacı olduğunu anlamaya başlıyorum.

“Bu rolde kendimi özgür hissediyorum çünkü önümde üç oyuncu var ve bu benim için daha kolay.

"Fiziksel olarak formda olduğumda tıpkı şu an olduğu gibi her şey daha kolay."

Fransa'yı ne bekliyor?

Gruptan lider çıkan Horozlar, 4 Aralık'ta son 16 turu maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa kazanması halinde İngiltere - Senegal maçının galibi ile çeyrek final mücadelesi verecek.