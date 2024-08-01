Kulübün David Beckham'ın da büyük bir hayranı olan 33 yaşındaki Griezmann'ın Inter Miami'ye transferinin neden birçok Avrupalı futbolsever ve uzmanın son yıllarda beklediği bir transfer olduğunu anlamak çok kolay. Ancak bu yaz başka bir MLS takımı Griezmann'ı kadrosuna katmak üzere olabilir.

Los Angeles FC harekete geçiyor

L'Equipe'in haberine göre Los Angeles FC bu yaz Griezmann'a Kaliforniya ekibine katılması için bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 2022 MLS Kupası şampiyonu takım bu yıl Griezmann'ın milli takım arkadaşları Hugo Lloris ve Olivier Giroud'yu kadrosuna katmıştı.

Bu yaz MLS takımları için büyük bir yaz olmaya hazırlanırken, Griezmann transferi son yıllarda yaşanan en büyük anlaşmalardan biri olarak tarihe geçecek ve Atletico forveti hala kendi pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri. Inter Miami için ise Griezmann'ı kaçırmak, Florida franchise'ı için büyük bir darbe olacak.

Inter Miami'nin durumu

Gerçekten de bu yıl kadrosunda çok sayıda hücum oyuncusu bulunan Inter Miami, Griezmann'ı kaçırmayı göze alabilir ve hücum oyuncusunun kendisi de LAFC gibi yıllarca yıldız oyuncu olacağı bir kulübe katılmaya daha açık olabilir.

Inter Miami bu yıl MLS'in en iyi takımı konumunda, Lionel Messi ve arkadaşları sadece sekiz normal sezon maçı kala zirvede yer alıyor. Ancak LAFC'nin Griezmann'ı kadrosuna katmak için harekete geçmesiyle birlikte Fransız forvet Inter Miami için büyük bir sorun haline gelebilir zira Kaliforniya ekibi süper yıldızlar konusunda Tata Martino'ya rakip olabilecek bir takım kurmaya başladı.

Lloris bu yıl şimdiden parladı, Giroud ise Lig Kupası'nın sonunda oynamaya başlayacak ve Griezmann'ın takıma katılması halinde LAFC bu yıl MLS Kupası'nı kazanma yolunda Inter Miami için büyük bir tehdit haline gelebilir.