Anthony Martial, Manchester United'dan ayrılma kararı aldı

Anthony Martial'in menajeri, oyuncusunun ara transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıkladı.

Old Trafford'da yedek kulübesine demir atan Martial, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Kırmızı Şeytanlar'da Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle gözden düşen 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de sadece iki maça ilk 11'de başladı.

İleri uçta ilk opsiyon olarak Ronaldo'yu kullanan United'ın aynı bölgede Edinson Cavani gibi tecrübeli bir alternatifi de bulunuyor.

Ne söyledi?

USFA menajerlik şirketinin yöneticilerinden Philippe Lamboley, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Anthony, Ocak ayında kulüpten ayrılmayı arzuluyor" ifadesini kullandı.

"Oynamak istiyor. Ocak ayında kalmaya niyeti yok. Kısa süre içinde kulüple görüşeceğim."

Martial'in kariyeri

Eylül 2015'te Monaco'dan transfer edilen Martial, 20 yaş altı oyuncular arasında tarihin en pahalı transferi olmuştu.

İlk maçında Liverpool ağlarını havalandırarak İngiltere macerasına parlak bir başlangıç yapan Martial, o sezonu 17 golle tamamladı.

Ancak Fransız oyuncu ilerleyen yıllarda aynı çizgiyi koruyamadı. Gol sayısındaki düşüş, zaman içinde merkez forvetten ziyade kanatta tercih edilmesine neden oldu.

Dokuz numara ateşlemişti

Martial, 2019'da Romelu Lukaku'nın kulüpten ayrılmasıyla dokuz numaralı formayı yeniden sırtına geçirdi. Takıma ilk geldiğinde dokuz numarayı alan Martial, 2016'da numarayı Zlatan Ibrahimovic'e devretmişti.

Dokuz numaranın etkisi midir bilinmez, ama Martial o sezon fileleri 23 kez havalandırarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Fakat bu noktadan sonra bir kez daha düşüş başladı.

Bu yaz Ronaldo'nun dönüşüyle rotasyonda iyice geride kalan Martial bu sezon toplam 10 maçta 359 dakika sahada kalabildi ve sadece bir gol kaydetti.

Manchester United'ın üç yıl daha sözleşmesi bulunan Martial için ciddi bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

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