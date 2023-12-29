Antalyaspor’a veda eden genç teknik direktör Nuri Şahin, kariyerini eski takımı Borussia Dortmund’da sürdürecek

Süper Lig’in en genç teknik direktörü olan Nuri Şahin, kariyerine altyapısında yetiştiği Dortmund’da devam edecek.

Futbol hayatını noktaladığı Antalyaspor’da Ersun Yanal’ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan ve 2021-2022 sezonundan bu yana kırmızı-beyazlı ekibin başında bulunan Nuri Şahin, görevinden ayrıldı ve eski takımı Borussia Dortmund’a döndü.

35 yaşındaki teknik adamın sezon sonuna dek Edin Terzic’in yardımcılığını yapacağı öğrenilirken, Dortmund’un yeni sezona Şahin yönetiminde girmesi bekleniyor.

Antalyaspor doğruladı

Dortmund altyapısında yetişen ve Alman ekibiyle bir Bundesliga şampiyonluğu bir de Şampiyonlar Ligi finali oynama başarısı gösteren Nuri, 2011’de Dortmund’dan ayrılarak Real Madrid’e transfer olmuştu. Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid’de yaşadığı sakatlıklarında etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Nuri Şahin, sonrasında bir dönem Liverpool’da oynadıktan sonra Dortmund’a geri dönmüştü.

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Almanya kariyerini 2018-2020 yılları arasında oynadığı Werder Bremen’de noktalayan ve 2020-2021 sezonunda Antalyaspor’a transfer olan Şahin’in ayrılığını yorumlayan Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren bu kararın kendilerini üzdüğünü belirtirken, "Antalyaspor olarak Nuri Şahin gibi değerli bir hocamızdan ayrıldığımız için üzgünüz. Ancak Borussia Dortmund gibi bir kulüpten teklif almasından dolayı da gururluyuz” dedi.