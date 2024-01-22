Antalya’da oynanan Rapid Wien-Slovacko maçında şike yapıldığı iddiası Türk futbolunu sarstı

Türkiye Futbol Federasyonu Belek’te oynanan Rapid Wien-Slovacko karşılaşmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Avusturya basınından Kronen Zeitung, Rapid Wien'in Slovacko'yu 2-1 mağlup ettiği ve 3 kez penaltı düdüğü çalınan karşılaşmada bahis mafyalarının devreye girdiğini öne sürdü. Haberin detayında Türk hakemlerinin görev aldığı maçta ikiden fazla gol atılacağı bahsine 80 bin euro yatırıldığı iddialar arasında yer aldı.

Ayrıca Rapid Wien kulübünün bağlı olduğu Avusturya Futbol Federasyonu'na, Slovacko'nun ise Çek Futbol Federasyonu'na maçta bahis şikesi yapılmış olabileceğine dair bildirimde bulunduğu öne sürüldü.

TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avusturya'nın Rapid Wien ve Çekya'nın Slovacko takımları arasında 18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, hazırlık maçıyla ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından TFF'ye herhangi bir izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: