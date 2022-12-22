Barcelona'nın genç yıldızı Katalan ekibine katılmadan önce Real Madrid ile idmanlara çıktığını ancak en doğru adresin La Masia olduğunu söyledi.

Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı giyen genç yıldız Ansu Fati, 2012'de Barcelona'ya transfer olmadan önce Real Madrid ile antrenmanlara çıktığını açıkladı.

Karar aşamasında Barcelona ve Real Madrid arasında kaldığını belirten Fati, Barcelona'yı tercih etmesinde sahip olunan imkanların etkili olduğunu söyledi.

Real Madrid altyapısında o dönem genç oyuncuların kalabileceği bir tesisin olmaması nedeniyle kendisi için en doğru tercihin Barcelona olduğunu belirten Fati, bu sebepten ötürü La Masia'yı tercih ettiğini belirtti.

Barcelona tarihinin en genç golcüsü

Ağustos 2019'da henüz 16 yaşındayken Barcelona formasıyla ilk maçına çıkan Fati, şu ana dek şans bulduğu 78 maçta 22 gol kaydetti.

Barcelona'nın kulüp tarihindeki en genç golcüsü olan Fati sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelinden beklenen seviyeye henüz gelemese de Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu sezon Xavi yönetiminde 14 maçta süre alan 20 yaşındaki oyuncu, üç gol ve üç asistle oynadı.