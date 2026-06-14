"Anlaşma tamam".. Real Madrid, Premier Lig'den bir oyuncuyu kadrosuna kattı

Transfer haberleri konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Real Madrid, İspanyol sol bek Marc Cucurella'nın Chelsea'den transferini kesinleştirdi.

Romano, "X" platformundaki resmi hesabından, iki kulüp arasında İspanyol milli oyuncunun 50 milyon euro karşılığında Madrid'e transferi konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Fabrizio, "Anlaşma tamamlandı" diyerek, Cocorela'nın da onayını aldıktan sonra iki kulüp arasında anlaşma sağlandığını belirtti ve bu transferi yaz transfer piyasasında "yine bir bomba" olarak nitelendirdi.

Cocorela, Ocak 2023'te Brighton'dan 63 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye katılmış ve takımın son sezonlarda yaşadığı dalgalanmalara rağmen Blues formasıyla iyi performanslar sergilemişti.

Kokorela, savunma ve hücum yeteneklerinin yanı sıra İspanya milli takımındaki uluslararası tecrübesi sayesinde İngiltere Premier Lig'in en öne çıkan beklerinden biri olarak gösteriliyor.