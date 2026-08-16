İngiliz ekibi Aston Villa, Parma'nın Japon file bekçisi Zion Suzuki'nin transferini kaptı. Oyuncu ve kulübüyle nihai bir anlaşmaya varan İngiliz kulübü, son günlerde oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın isim olan Paris Saint-Germain'in önünde kapıyı kapatmış oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiliz kulübünün daha önce Paris Saint-Germain'in sunduğu teklifi eşitlemeyi başarmasının ve Japon kaleciyle anlaşmaya varmasının ardından, Aston Villa ile Parma'nın transferin tamamlanmasına yönelik belge alışverişine fiilen başladığını açıkladı. Bu gelişme, oyuncunun Avrupa şampiyonuna transferine ilişkin görüşmelerin çökmesinin ardından geldi.



Paris Saint-Germain, Parma ve oyuncunun çevresiyle yaklaşık 35 milyon euro olarak tahmin edilen bir transferde anlaşmaya vardıktan sonra Suzuki'yi kadrosuna katmaya oldukça yaklaşmıştı; ancak görüşmeler son saatlerde beklenmedik bir şekilde çöktü.

Fransız gazetesi "L'Equipe"e göre, Parisli kulübün yönetimi, kalecinin temsilcilerinin mali taleplerini büyük ölçüde artırmasının ardından transferden çekilme kararı aldı. Zira temsilciler 3 milyon euroya yaklaşan ek bir komisyon talep etti; Paris'in yetkilileri bunu "şantaj" olarak değerlendirdi ve bu talebe olumlu yanıt vermeyi reddetti.

Gazete, Saint-Germain'in durumunu açıklamak için doğrudan Suzuki ile iletişim kurmaya çalıştığını, ancak oyuncunun danışmanlarının kulüp yetkililerinin aramalarına yanıt vermesini engellediğini, Avrupa şampiyonunun da bunun ardından dosyayı kapatma ve görüşmeleri sürdürmeme yönünde nihai bir karar aldığını ekledi.

Aston Villa, transferdeki bu tıkanıklığı hızla değerlendirerek Japon kaleciye yöneldi ve Paris Saint-Germain'in sunduğu mali teklifi eşitledi. Ardından oyuncunun onayını da alan İngiliz kulübüyle transfer, önümüzdeki saatlerde yapılacak resmi açıklama beklenirken son aşamalarına girdi.