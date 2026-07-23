Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho, bugün perşembe günü Chelsea'den kiralık olarak transferini tamamladı. Anlaşma, belirli şartların yerine gelmesi durumunda zorunlu hale gelebilecek bir satın alma opsiyonunu da içeriyor.

Fransız "L'Équipe"gazetesinin aktardığına göre Aston Villa, eski Manchester United oyuncusunu 50 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bu opsiyon, 22 yaşındaki oyuncunun belirli sayıda maça çıkmasının ardından devreye girecek.

Maddenin devreye girmesi durumunda Garnacho, Aston Villa ile dört yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Ayrıca oku

Real Madrid, Rodri'nin menajerleriyle gizlice görüştü: City'nin şartı engel oluşturuyor

Flick, Barcelonalı yıldıza olan güvenini tamamen yitirdi

Garnacho, Manchester United altyapısında yetişti ve 2022 yılında A takımda ilk kez sahne aldı. Ardından, Aston Villa'nın da o dönemde kendisiyle ilgilendiği bir sırada 2025 yazında Chelsea'ye transfer oldu.

Arjantinli kanat oyuncusu, Chelsea forması altında 43 maça çıktı; bu maçlarda 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Ancak Stamford Bridge'de yerini tamamen sağlamlaştırmayı başaramadı.

Garnacho'nun transferi, Aston Villa'nın hücum hattını güçlendirmek amacıyla geldi ve takıma güçlü bir katkı sunması bekleniyor. Özellikle rekor bir bonservisle Chelsea'ye transfer olan Morgan Rogers'ın yerine İsviçreli orta saha oyuncusu Johann Manzambi'nin geçmesinin ardından bu takviye önem taşıyor.