Uzun süren PSG macerasının ardından Juventus'a imza atan ve Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Angel Di Maria, İtalyan ekibiyle yeni bir kontrat hakkında görüşmediğini ancak kariyerinin bu bölümünde Arjantin'e dönmeyi düşünmediğini söyledi. ESPN'e konuşan Di Maria, 2024 yılındaki Copa America'da oynamak istediğini belirtti.

"İtalya'da olmaktan ve Juventus için oynamaktan ötürü mutluyum.

Kulüp son dönemde zor bir süreçten geçti ve bunun da etkisiyle yeni sözleşme hakkında görüşmedik. Sadece Juventus ile değil hiçbir takımla görüşmedim.

Her maçta elimden geleni yapmaya ve değerimi kanıtlamaya çalışıyorum. Neler olacağını zamanla göreceğiz.

Rosario Central'a döneceğim yönündeki söylentileri duydum ama bu dedikodulardan hoşlanmıyorum. Bunu şu anda konuşmak insanlara gereksiz yere umut vermekten başka bir şey değil. Dönmek için doğru zamanı ben seçeceğim.

Bir sonraki Copa America'da bir kez daha milli takımda olmak istiyorum.

Bu yüzden Avrupa'da devam etmem gerekiyor yoksa Lionel Scaloni'nin beni dikkate alacağını pek zannetmiyorum"