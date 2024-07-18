Ange Postecoglou, kendisinin İngiltere Milli Takımı teknik direktörlüğüne aday gösterilmesiyle ilgili söylentilere yanıt verdi.

Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktör adayları arasında yer aldığı söylentileri hakkında konuştu.

2018'den itibaren Yokohama F. Marinos'ta görev yapan ve ardından Celtic'in teknik direktörlüğünü üstlenen Postecoglou, geçen yaz Tottenham'ın başına geçmiş ve ilk sezonunda takımı beşinci sırada bitirerek iki sezon aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırmıştı.

Postecoglou'nun bu başarılarının ardından, EURO 2024'ün bitmesiyle görevinden ayrılan Gareth Southgate'in yerine İngiltere Milli Takımı'nın başına geçeceği yönünde dedikodular ortaya çıktı.

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Tottenham'da kalmaya kararlı

'The Telegraph'ta yer alan haber sonrasında, Sky'ın bu konuya ilişkin sorusunu cevaplayan Postecoglou, "Bugün öğleden sonra gündüz uykusundaydım (gülüyor). Bu konuda hiçbir fikrim yok" diyerek şu ana kadar kendisiyle temasa geçilmediğini belirtti. Ayrıca, "Ben Tottenham'ın teknik direktörüyüm ve bu kulübe başarı getirmeye kararlıyım. Odak noktam tamamen burada" diyerek İngiltere Milli Takımı'na geçme olasılığını reddetti.

İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktör adayları arasında Postecoglou dışında eski Chelsea teknik direktörü Graham Potter, eski Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino ve Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe gibi isimler de bulunuyor.